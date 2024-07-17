Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений, в том числе новая школа на проспекте Куприна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 75% месячной нормы осадков может выпасть в ближайшие дни в некоторых районах Москвы, сообщили синоптики.

В Москве расширят меры поддержки пострадавшим от домашнего насилия, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.