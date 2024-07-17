17 июля, 18:15Новости
Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений, в том числе новая школа на проспекте Куприна. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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