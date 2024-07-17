Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 18:15

Новости

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Собянин: в районе Коммунарка будет введено еще около 20 школ и детсадов

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений, в том числе новая школа на проспекте Куприна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 75% месячной нормы осадков может выпасть в ближайшие дни в некоторых районах Москвы, сообщили синоптики.

В Москве расширят меры поддержки пострадавшим от домашнего насилия, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыгородобразованиеобществопогодавидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика