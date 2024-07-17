Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 150 тысяч километров путей обследовали железнодорожники с начала жаркого периода, сообщили в МЖД.

Свыше 21 тысячи человек уже посетили скейт-парки "Московских сезонов", заявили в департаменте торговли и услуг.