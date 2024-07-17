Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

17 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 150 тысяч километров путей обследовали железнодорожники с начала жаркого периода, сообщили в МЖД.

Свыше 21 тысячи человек уже посетили скейт-парки "Московских сезонов", заявили в департаменте торговли и услуг.

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