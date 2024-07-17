Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Коммунарке введут девять образовательных учреждений, три уже построены. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ночь на 18 июля в столице ожидаются сильный дождь и гроза. О непогоде предупредили в ГУ МЧС России по Москве.

Подсветка вывесок на фасадах зданий станет обязательной в Москве к 2025 году, отметил заммэра Владимир Ефимов.