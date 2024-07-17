Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 16:45

Новости

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Коммунарке введут девять образовательных учреждений, три уже построены. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ночь на 18 июля в столице ожидаются сильный дождь и гроза. О непогоде предупредили в ГУ МЧС России по Москве.

Подсветка вывесок на фасадах зданий станет обязательной в Москве к 2025 году, отметил заммэра Владимир Ефимов.

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