Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

17 июля, 13:45

Новости

Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 7,3 тысячи компаний и предпринимателей получили финансовую помощь через платформу i.moscow, заявил Сергей Собянин.

В Западном округе стартовало благоустройство возле станции Солнечная МЦД-4, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Праздник мороженого и сладостей стартовал на Тверском бульваре, сообщили в пресс-службе проекта "Московские сезоны".

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