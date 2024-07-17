Новости часа: более 7,3 тыс компаний и ИП получили помощь через i.moscow

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 7,3 тысячи компаний и предпринимателей получили финансовую помощь через платформу i.moscow, заявил Сергей Собянин.

В Западном округе стартовало благоустройство возле станции Солнечная МЦД-4, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Праздник мороженого и сладостей стартовал на Тверском бульваре, сообщили в пресс-службе проекта "Московские сезоны".