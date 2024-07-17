Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

На платформе i.moscow зарегистрировались уже больше 185 тысяч пользователей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря ей свыше семи тысяч высокотехнологичных компаний и предпринимателей получили финансовую помощь более чем на 15 миллиардов рублей. Кроме того, на платформе собраны различные инструменты: от электронных заявок на тестирование продукции до помощи в поиске инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.