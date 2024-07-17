Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

17 июля, 13:15

Новости

Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

Собянин: на платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс пользователей

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На платформе i.moscow зарегистрировались уже больше 185 тысяч пользователей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря ей свыше семи тысяч высокотехнологичных компаний и предпринимателей получили финансовую помощь более чем на 15 миллиардов рублей. Кроме того, на платформе собраны различные инструменты: от электронных заявок на тестирование продукции до помощи в поиске инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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