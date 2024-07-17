Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южная рокада готова на 91%, закончить основные строительные работы планируется до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице открыт набор волонтеров на форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Переменная облачность и до 32 градусов ожидаются в столичном регионе 17 июля, сообщили синоптики.