Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 11:45

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южная рокада готова на 91%, закончить основные строительные работы планируется до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице открыт набор волонтеров на форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Переменная облачность и до 32 градусов ожидаются в столичном регионе 17 июля, сообщили синоптики.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
мэр МосквыгороддорогистроительствообществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
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