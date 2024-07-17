Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Строительство еще трех участков Южной рокады будет завершено до конца 2024 года. На данный момент работы выполнены более чем на 90%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Самая большая московская трасса длиной 40 километров пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. Она соединит восточный и западный участки МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, Профсоюзную улицу и еще несколько магистралей.

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