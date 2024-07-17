Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

17 июля, 07:45

Новости

Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Строительство еще трех участков Южной рокады будет завершено до конца 2024 года. На данный момент работы выполнены более чем на 90%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Самая большая московская трасса длиной 40 километров пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. Она соединит восточный и западный участки МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, Профсоюзную улицу и еще несколько магистралей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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