В Москве расширили предмет охраны Дома Норкомфина – Собянин

Предмет охраны Дома Наркомфина расширили. Все, что входит в его архитектурный облик, должно остаться в первозданном виде вплоть до малейших деталей, заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что восстановлением здания занимался инвестор. Реставрация завершилась два года назад, в ходе работ специалисты нашли и внесли в предмет охраны ряд уникальных элементов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

