17 июня, 22:15Новости
Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества
Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года. Это произошло во время рабочего визита Сергея Собянина в Китай. Теперь две столицы смогут активнее обмениваться опытом в сферах здравоохранения, образования, городского планирования, транспорта, новых технологий и других областях.
Как отметил Собянин, отношения между Россией и КНР находятся на высоком уровне, который задали Владимир Путин и Си Цзиньпин, поэтому главы столиц сделают все возможное для соответствия поставленным задачам.
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