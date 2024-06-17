Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года. Это произошло во время рабочего визита Сергея Собянина в Китай. Теперь две столицы смогут активнее обмениваться опытом в сферах здравоохранения, образования, городского планирования, транспорта, новых технологий и других областях.

Как отметил Собянин, отношения между Россией и КНР находятся на высоком уровне, который задали Владимир Путин и Си Цзиньпин, поэтому главы столиц сделают все возможное для соответствия поставленным задачам.

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