Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 22:15

Новости

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Москвичи показали, каких животных предпочли кошкам и собакам

Врачи московской онкологической больницы № 62 переедут в новый корпус в 2025 году

17-летний миллионер арендовал квартиру в "Москва-Сити"

Москвичам рассказали, почему растет популярность регулярных речных маршрутов

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Замоскворецкая линия метро переходит на поезда "Москва-2024"

В Подмосковье проходит финал первого гоночного этапа чемпионата Mot

Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 17 июня

Всероссийский фестиваль русского гостеприимства прошел на ВДНХ

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года. Это произошло во время рабочего визита Сергея Собянина в Китай. Теперь две столицы смогут активнее обмениваться опытом в сферах здравоохранения, образования, городского планирования, транспорта, новых технологий и других областях.

Как отметил Собянин, отношения между Россией и КНР находятся на высоком уровне, который задали Владимир Путин и Си Цзиньпин, поэтому главы столиц сделают все возможное для соответствия поставленным задачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикавидеоАнастасия ТрегубоваСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика