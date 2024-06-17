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17 июня, 16:30

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Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

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Во время делового визита в Китай Сергей Собянин подписал программу расширенного сотрудничества до 2026 года с мэром Пекина Инь Юном. Мэр Москвы подчеркнул, что высокую планку взаимоотношений между Россией и Китаем задали лидеры стран, поэтому главы столиц будут стремиться соответствовать поставленным задачам.

Собянин рассказал, что новая программа сотрудничества охватывает почти все сферы жизни городов, в том числе торгово-экономическую, социальную, культурную, туристическую, управленческую, а также цифровизацию и ряд других отраслей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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