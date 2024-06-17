Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Китайские партнеры помогают Москве в развитии городской инфраструктуры. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 16 тысяч рабочих мест создадут по городской программе на юге Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Желтый уровень опасности из-за грозы объявили в Москве до утра 19 июня. Об этом сообщают синоптики.