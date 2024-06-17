Участок БКЛ закроют с 22 июня

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17 июня, 13:45

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Новости часа: каждый год Москва закупает около 300 современных вагонов метро

Новости часа: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Новости часа: в Москве началось благоустройство территорий школ и детсадов

Собянин рассказал о благоустройстве территорий образовательных учреждений

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Китайские партнеры помогают Москве в развитии городской инфраструктуры. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 16 тысяч рабочих мест создадут по городской программе на юге Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Желтый уровень опасности из-за грозы объявили в Москве до утра 19 июня. Об этом сообщают синоптики.

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