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Собянин: арендаторы городских помещений в Москве сэкономят 6,4 млрд рублей

Собянин: арендаторы городских помещений в Москве сэкономят 6,4 млрд рублей

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Арендаторы городских помещений Москвы только в этом году смогут сэкономить 6,4 миллиарда рублей благодаря льготной аренде. Эта программа работает в столице уже 10 лет. Подробнее о ней Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это дополнительная мера поддержки для социально ориентированных организаций, арендаторов объектов культурного наследия, образовательных и медицинских центров. Предусмотрено несколько видов ставок. Самая низкая распространяется на детские сады и школы, она меньше двух тысяч рублей за квадратный метр в год.

Всего же город по льготной программе сдает в аренду больше 540 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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