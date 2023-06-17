14:45Общество
Собянин: записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru
Записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на портале mos.ru. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
Для записи необходимо указать данные паспорта, СНИЛС и социальной карты москвича. Документы никуда нести не надо. Пока идет проверка, уже можно заниматься в выбранной группе. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.
Еще одно новшество – теперь подать заявку на участие можно не только самостоятельно. При согласии москвича записать его смогут родственники или друзья. Если участник еще не определился с группой, подобрать занятие поможет тест и расширенная поисковая система по параметрам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.