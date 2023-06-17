Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:45

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В конкурсе "Новатор Москвы" зарегистрировались более 2,5 тыс участников – Собянин

В конкурсе "Новатор Москвы" зарегистрировались более 2,5 тыс участников – Собянин

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Топ-90 проектов премии "Новатор Москвы" выбрали в столице. Как сообщил в своем блоге Сергей Собянин, в этом году в конкурсе зарегистрировались больше 2 500 участников. Все они прошли экспертизу на инновационность.

В этом году в конкурсе впервые участвуют школьники. По просьбе одного из юных изобретателей, возрастной порог участников снизили до 14 лет.

В конкурсе есть три номинации: для авторов с инновационной идеей, для разработчиков, которые готовят продукт к выводу на рынок, и для проектов, которые уже нашли своего покупателя.

Самые популярные направления в этом году "Общественные проекты" и "Медицина и фармацевтика". В финал выйдут 36 проектов. Имена победителей конкурса станут известны в августе. Они получат премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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