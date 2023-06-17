Собянин рассказал, как преобразились три района в ЮВАО

Комфортные места для отдыха, парки и общественные площадки появились на юге Москвы. Как преобразились районы Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Массовая застройка там, где живет больше 500 тысяч москвичей, началась уже в 70-е, поэтому вместо реновации пришлось искать другие решения, отметил мэр.

Так, в Братеевской пойме разбили парк для отдыха с профессиональным бейсбольным полем, обустроили велодорожки и создали экотропу. Летом на этой площадке проходит фестиваль фейерверков.

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