Москва и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Алтайский край на экономическом форуме подписали программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Будет больше совместных проектов в разных сферах экономики и городского хозяйства. Кроме того, стороны будут сотрудничать в рамках музейной работы и в сфере туризма. Также в планах проведение Дней Алтайского края в Москве.

Еще одно соглашение на пять лет Сергей Собянин подписал с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Станут крепче торгово-экономические и научно-технические связи. Также регионы будут взаимодействовать в области здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта и охраны окружающей среды. Хабаровский край – надежный торгово-экономический партнер Москвы. За последние три года было заключено более 770 контрактов на общую сумму около 385 миллионов рублей.

Кроме того, на форуме договорились развивать промышленный туризм в Москве. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр города и гендиректор Агентства стратегических инициатив. Планируют организовать регулярные экскурсии на предприятия столицы и самые разные объекты городской инфраструктуры. Например, ТЭЦ, арт-кластеры и профильные музеи.

Еще один меморандум Москва подписала с компанией VK. Они будут заниматься разработкой и внедрением решений для надежной работы цифровых сервисов правительства столицы. Проекты будут включать облачные технологии, искусственный интеллект и работу с базами данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

