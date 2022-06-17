Москва и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

17 июня, 19:30
Москва и Алтайский край на экономическом форуме подписали программу сотрудничества на ближайшие четыре года. Будет больше совместных проектов в разных сферах экономики и городского хозяйства. Кроме того, стороны будут сотрудничать в рамках музейной работы и в сфере туризма. Также в планах проведение Дней Алтайского края в Москве.
Еще одно соглашение на пять лет Сергей Собянин подписал с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Станут крепче торгово-экономические и научно-технические связи. Также регионы будут взаимодействовать в области здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта и охраны окружающей среды. Хабаровский край – надежный торгово-экономический партнер Москвы. За последние три года было заключено более 770 контрактов на общую сумму около 385 миллионов рублей.
Кроме того, на форуме договорились развивать промышленный туризм в Москве. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр города и гендиректор Агентства стратегических инициатив. Планируют организовать регулярные экскурсии на предприятия столицы и самые разные объекты городской инфраструктуры. Например, ТЭЦ, арт-кластеры и профильные музеи.
Еще один меморандум Москва подписала с компанией VK. Они будут заниматься разработкой и внедрением решений для надежной работы цифровых сервисов правительства столицы. Проекты будут включать облачные технологии, искусственный интеллект и работу с базами данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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