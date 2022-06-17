Оплатить проезд в транспорте Москвы можно будет через СБП

Сергей Собянин и генеральный директор "Национальной системы платежных карт" Владимир Комлев подписали меморандум о сотрудничестве.

Систему быстрых платежей внедрят для оплаты проезда в московском метро. Покупка билета по QR-коду через СБП на первом этапе станет доступна на всех открытых станциях Большого кольца.

Для такого способа оплаты не нужна карта, достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона и перейти в мобильное приложение банка. Сегодня такой способ поддерживает уже более 150 банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.