Власти Москвы подписали новые соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2022

17 июня, 17:15
На 25-м Петербургском международном экономическом форуме власти Москвы подписали новые соглашения о сотрудничестве. Например, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали документ о сотрудничестве на 2022–2026 годы. Он предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и хозяйства города.
Москва также окажет экономическую и гуманитарную помощь ДНР при восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.
Кроме того, Сергей Собянин и генеральный директор "Национальной системы платежных карт" Владимир Комлев подписали Меморандум о сотрудничестве. Систему быстрых платежей внедрят для оплаты проезда в московском метро.
Важным событием деловой программы ПМЭФ стало выступление Владимира Путина. Президент затронул много тем, но ключевыми стали вопросы экономики. Например, глава государства предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.
О новых соглашениях между регионами и выступлении главы государства – в эфире телеканала Москва 24.
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