Оплатить проезд в транспорте Москвы можно будет через СБП

Сергей Собянин подписал документ о сотрудничестве с генеральным директором "Национальной системы платежных карт". Теперь для оплаты проезда в столичном транспорте можно будет использовать СПБ, а пассажирам не потребуется банковская карта. Достаточно будет установить на смартфон специальное приложение и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.

Такая функция для оплаты проезда в метро заработает до конца 2022 года, в наземном транспорте – в течение 2023 года. С 17 июня она уже действует в кассах станций БКЛ и мобильном приложении "Парковки России".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

