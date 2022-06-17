Собянин утвердил перевод в электронный вид услуги по признанию жилыми садовых домов

Подать заявления на признание садовых домов жилыми можно будет онлайн. Решение о переводе услуги в электронный вид принял Сергей Собянин.

Возможность оформить документы в центрах госуслуг или в окружных префектурах при этом сохранят, говорится на портале mos.ru. Там же и будут принимать документы. Для перевода нужно предоставить заключение по обследованию технического состояния дома. Это подтверждение того, что он соответствует требованиям надежности и безопасности по регламенту.

Доступна онлайн будет и обратная услуга. То есть перевод жилого дома в статус садового. Электронные возможности упростят процесс для собственников недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.