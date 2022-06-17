Собянин наделил полицию полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины

Московская полиция сможет выписывать штрафы о нарушении тишины. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Ранее за это отвечали сотрудники Объединения административно-технических инспекций. Но у ОАТИ никаких рычагов воздействия на нарушителей не было.

Теперь шумные соседи должны немного присмиреть. Закон вступит в силу, когда правительство города заключит договор с МВД. По действующим правилам, обычным гражданам за нарушение грозит штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей.

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