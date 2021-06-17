Собянин заявил, что эпидситуация в Москве стремительно ухудшается

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.

Количество заболевших коронавирусом в Москве в последние дни увеличилось в три раза. Не все горожане соблюдают масочный режим и дистанцирование.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости ковидом. Конечно, мы ожидали не рост, а снижение заболеваемости", – сказал Собянин.

Он заявил, что город сталкивается с новыми штаммами коронавируса, которые более агрессивные и более распространяемые.

"Мы стали динамично наращивать количество коек. В ближайшие недели планируем нарастить эту группировку до максимального количества, 24 тысяч коек", – сообщил мэр города.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения в настоящее время колоссальная. Единственная возможность снизить ее и избежать тяжелых последствий для людей – массовая вакцинация. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.