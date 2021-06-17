Собянин заявил, что у 90% заболевших COVID-19 – новый штамм коронавируса

У 90% заболевших COVID-19 – новый штамм коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, новый штамм коронавируса более агрессивный и тяжелее переносится.

По предварительным данным, в Москве в пятницу может быть уже 9 тысяч заболевших.