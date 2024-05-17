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17 мая, 22:30

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Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Новости часа: спорткомплекс "Акварис" в Москве достроят в 2024 году

Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять предприятий индустриального парка "Руднево" стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил мэр Сергей Собянин.

Количество выявленных фактов самовольного строительства в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 37%. Об этом рассказал начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков.

"Москвариум" проведет открытые тренировки редких морских животных с 18 по 31 мая, о чем сообщила пресс-служба центра.

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