17 мая, 22:30Новости
Новости часа: Собянин сообщил о росте числа резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять предприятий индустриального парка "Руднево" стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил мэр Сергей Собянин.
Количество выявленных фактов самовольного строительства в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 37%. Об этом рассказал начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков.
"Москвариум" проведет открытые тренировки редких морских животных с 18 по 31 мая, о чем сообщила пресс-служба центра.