Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство спорткомплекса "Акварис" в столичном районе Зябликово планируется завершить в этом году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Почти на 70 процентов готова эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С декабря 2023 года от автовокзала "Красногвардейский" отправлено около 11 тысяч рейсов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

