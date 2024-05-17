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17 мая, 21:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Новости часа: спорткомплекс "Акварис" в Москве достроят в 2024 году

Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в школах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство спорткомплекса "Акварис" в столичном районе Зябликово планируется завершить в этом году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Почти на 70 процентов готова эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С декабря 2023 года от автовокзала "Красногвардейский" отправлено около 11 тысяч рейсов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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