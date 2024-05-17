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Новости

17 мая, 20:00

Экономика

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Новости часа: спорткомплекс "Акварис" в Москве достроят в 2024 году

Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в школах

Новости часа: парад поездов состоится на БКЛ в честь 89-летия московского метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чартерные рейсы из Домодедово в Бодрум будут выполняться с 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Москвариум" с 18 по 31 мая проведет открытые тренировки дельфинов и белухи. Об этом рассказала пресс-служба "Москвариума".

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