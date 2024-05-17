Новости часа: 9 предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять предприятий парка "Руднево" получили статус резидента технополиса "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Чартерные рейсы из Домодедово в Бодрум будут выполняться с 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Москвариум" с 18 по 31 мая проведет открытые тренировки дельфинов и белухи. Об этом рассказала пресс-служба "Москвариума".

