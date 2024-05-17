Движение перекроют в ЦАО в выходные

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17 мая, 18:00

Город

Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Зябликово

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в школах

Новости часа: парад поездов состоится на БКЛ в честь 89-летия московского метро

Собянин: парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ

Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице начали поэтапно отключать отопление. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Провоз велосипедов в пригородных поездах Москвы и Подмосковья 18 мая будет бесплатным. Об этом рассказала Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

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