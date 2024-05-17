Новости часа: строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство спорткомплекса "Акварис" в Зябликове завершат в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице начали поэтапно отключать отопление. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Провоз велосипедов в пригородных поездах Москвы и Подмосковья 18 мая будет бесплатным. Об этом рассказала Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

