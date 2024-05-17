Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Мэр пожелал школьникам удачи на предстоящих экзаменах.

Обновленный график плановых отключений горячей воды появился в Москве. Его опубликовали на портале mos.ru.

Солнечная погода и температура воздуха до 21 градуса ожидается в Москве в выходные. Об этом рассказали синоптики.