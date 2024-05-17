Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии эковолонтерства в школах

Новости часа: парад поездов состоится на БКЛ в честь 89-летия московского метро

Собянин: парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ

Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Онлайн-доступ к уникальным историческим документам открыли в Москве

Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Мэр пожелал школьникам удачи на предстоящих экзаменах.

Обновленный график плановых отключений горячей воды появился в Москве. Его опубликовали на портале mos.ru.

Солнечная погода и температура воздуха до 21 градуса ожидается в Москве в выходные. Об этом рассказали синоптики.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородобществопогодавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика