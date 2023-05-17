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Собянин рассказал, как усадьбе Покровское-Стрешнево возвращают первозданный облик

Собянин рассказал, как усадьбе Покровское-Стрешнево возвращают первозданный облик

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В 2023 году планируют закончить реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево". Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Парк, расположенный между Волоколамским и Ленинградским шоссе, уже привели в порядок. Теперь специалисты заканчивают реставрировать объекты усадьбы.

Помимо главного дома, исторический облик возвращают оранжерее. Уже воссоздали кирпичную кладку фасада здания, установили каркас витражей, стропила и обрешетку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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