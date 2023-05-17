Собянин: Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону

В Москве началась подготовка к следующему отопительному сезону. До 1 сентября нужно протестировать все оборудование и, при необходимости, отремонтировать его. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Благодаря своевременным проверкам в городе уже 12 осенне-зимних сезонов проходят без аварий. В данный момент идут гидравлические испытания на трубопроводах. Всего протестируют более 17 тысяч километров сетей. Это и есть та важная часть работы, из-за которой сезонно отключают горячую воду, уточнил мэр.

Всего за 3,5 месяца подготовят более 74 тысяч зданий, 13 ТЭЦ, а также специализированные станции и тепловые пункты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.