Новости часа: Собянин рассказал об экспонатах музея славянской письменности "Слово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ. Мэр отметил, что посетителям покажут оригиналы азбук, букварей и прописей XIX–XX веков.

Шесть улиц благоустроят в Москве в 2023 году в формате "от дома до дома". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

ФАС считает необходимым распространить параллельный импорт на все категории товаров. Об этом сообщил глава службы.