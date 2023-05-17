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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал об экспонатах музея славянской письменности "Слово"

Новости часа: Собянин рассказал об экспонатах музея славянской письменности "Слово"

Собянин пригласил горожан на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ

Московские школьники возглавили глобальный рейтинг качества чтения – Собянин

Собянин рассказал о значимости системы видеофиксации на столичных дорогах

Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Новости часа: Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных предприятий столицы

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в 46 городских парках

Новости часа: Собянин рассказал о программе по благоустройству дворов в столице

Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ. Мэр отметил, что посетителям покажут оригиналы азбук, букварей и прописей XIX–XX веков.

Шесть улиц благоустроят в Москве в 2023 году в формате "от дома до дома". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

ФАС считает необходимым распространить параллельный импорт на все категории товаров. Об этом сообщил глава службы.

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