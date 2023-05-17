Собянин пригласил горожан на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ

Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ отметит четвертый день рождения. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В музее есть несколько тематических зон. Там можно узнать о развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью. Среди экспонатов – оригиналы азбук, букварей и прописей XIX–XX веков. Как отметил мэр, специалисты воссоздали православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха и врата Суздальского собора с сюжетами из Нового Завета.

День славянской письменности и культуры отметят 24 мая. В этот день в Москве, например, можно посетить иммерсивную театральную постановку "Сначала было слово" или сходить на обзорную экскурсию "Кириллица в пространстве и времени", где посетители узнают о первых алфавитах и побывают в печатной мастерской.

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