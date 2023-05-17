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Собянин рассказал о значимости системы видеофиксации на столичных дорогах

Собянин рассказал о значимости системы видеофиксации на столичных дорогах

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В Москве резко снизилось число аварий с тяжелыми последствиями, благодаря камерам ЦОДД. О значимости системы видеофиксации рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В столице работает почти четыре тысячи комплексов. Они помогают сократить количество нарушений, а следовательно и происшествий. Так, с 2012 года, когда заработала система, число погибших в ДТП уменьшилось втрое, а угонять автомобили стали почти в 14 раз меньше.

Пять лет назад в систему включили нейронные сети. Они обрабатывают все изображения с признаками нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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