Собянин рассказал о возможностях сервиса "Навигатор мер поддержки"

В столице продолжает работать сервис "Навигатор мер поддержки". Сергей Собянин рассказал, как можно узнать о доступных льготах и субсидиях для предпринимателей.

Сначала на странице сервиса необходимо указать параметры: сферу деятельности компании, уровень предполагаемой поддержки и какая именно помощь требуется.

Кроме того, можно выбрать и направление поддержки – аренду, займы, консультации, льготы, субсидии или гранты. Чем больше информации, тем точнее будет результат поиска.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

