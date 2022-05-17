Собянин сообщил о планах строительства новых школ и детсадов в Москве

19 школ и 37 детских садов построят в этом году в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, работы ведут без перерыва. 3 школы и 13 помещений для дошкольников уже ввели в эксплуатацию. Около половины запланированных проектов садов построят на развивающихся территориях ТиНАО.

Большой вклад в строительство вносят инвесторы. После окончания работ городу передадут садик с бассейном на Георгиевской улице в Московском. А за счет бюджета сейчас строится школа в поселении Мосрентген – с бассейном, лабораторно-исследовательским комплексом, IT-полигоном. Там есть все возможности для учебы и дополнительных занятий, отметил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.