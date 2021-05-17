Собянин рассказал о работе круглогодичных ярмарок

Городским ярмаркам выбрали название. Об этом у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин. Теперь мини-рынки будут называться "Московские ярмарки".

Выбирали название с помощью опроса на "Активном гражданине". Там проголосовали более 160 тысяч человек.

Сейчас в Москве работает 45 постоянных ярмарок, к концу года откроется еще около 20. По словам мэра, это уже не просто торговля, а новое культурное явление со своей атмосферой. Вместо старых сезонных рынков с палатками теперь – комфортные теплые павильоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.