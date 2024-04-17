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17 апреля, 19:15

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Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

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В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Сергей Собянин назначил на должность заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Кроме того, мэр назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве.

Соответствующие указы опубликованы на сайте столичной мэрии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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