17 апреля, 19:15Новости
Собянин внес изменения в состав правительства Москвы
В правительстве Москвы произошли кадровые перестановки. Сергей Собянин назначил на должность заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Кроме того, мэр назначил руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву своим заместителем в правительстве.
Соответствующие указы опубликованы на сайте столичной мэрии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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