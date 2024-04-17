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17 апреля, 11:15

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Собянин: на Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы

Собянин: на Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы

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Проект развития Парка Горького предполагает обустройство тематических кварталов, новых мест для купания, зон отдыха и занятий спортом. Так, в парке появятся кварталы "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Событийная площадь", "Семейная гостиная" и "Гастрономический квартал".

В связи с реконструкцией парка участок Пушкинской набережной от Крымского до Андреевского моста будет закрыт до ноября 2024 года. Также будет огорожено пространство в районе Пионерского пруда, а в партерной части парка до 20 апреля будут демонтировать каток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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