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17 апреля, 18:30

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Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов горслужб

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В Москве появилась сводная мобильная группа пожарных, спасателей и специалистов городской службы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В группировку объединили 25 мобильных отрядов из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства. Они регулярно проходят проверку и готовы быстро реагировать на любые пожары и чрезвычайные ситуации. В нее вошли 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, включая новейшие образцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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