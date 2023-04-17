Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля "Пасхальный дар"

В Москве организовали фестиваль "Пасхальный дар", который посвящен благотворительности и добрым делам. Одна из центральных площадок находится в Парке Горького на Пушкинской набережной.

В ходе мероприятия Сергей Собянин и патриарх Кирилл рассказали, что гости фестиваля могут не только погулять и отдохнуть, но и оставить пожертвования благотворительным организациям. В фестивале участвуют более 40 фондов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.