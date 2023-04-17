Собянин и Патриарх Кирилл посетили площадку "Пасхального дара" в Парке Горького

В Москве организовали фестиваль "Пасхальный дар". Его проводят в восьмой раз, мероприятие посвящено благотворительности и добрым делам. Одна из центральных площадок находится в Парке Горького на Пушкинской набережной.

Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили мероприятие и рассказали, что на площадках фестиваля можно не только погулять и отдохнуть, но оставить пожертвования благотворительным организациям. В фестивале участвуют более 40 фондов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.