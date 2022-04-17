Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку – Собянин

Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку. Об этом Сергей Собянин написал в соцсетях.

По словам мэра, каждый объект получился уникальным. Так, четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники. Это велопешеходные мосты на Островную улицу и в сторону парка Фили, а также автомобильные мосты на улицу Мясищева и Новозаводскую. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.