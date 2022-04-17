Причалы в Москве готовят к запуску речных маршрутов

Регулярный водный транспорт заработает в столице уже летом 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Новые технологичные причалы будут двух типов: большие – 16 метров и малые – 10 метров. Их конструкция позволяет подстроиться под разный уровень воды в реке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.