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Новости

17 марта, 08:45

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Сергей Собянин: с 2011 года в Москве построено 290 производственных объектов

Сергей Собянин: с 2011 года в Москве построено 290 производственных объектов

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Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о значительном развитии столичной промышленности. С 2011 года в городе построено почти 300 производственных объектов общей площадью около 3 миллионов квадратных метров. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 270 тысяч квадратных метров промышленных площадей.

Мэр подчеркнул, что развитие промышленности невозможно без современных цехов и производственных мощностей. Для привлечения инвесторов город предоставляет льготы: освобождение от сопутствующих платежей в бюджет, возможность получить землю без торгов и всего за 1 рубль. Эти меры поддержки стимулируют открытие новых, в том числе высокотехнологичных, производств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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