Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о строительстве двух станций Троицкой линии метро на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что станция "Тютчевская" практически готова – с ее открытием новые маршруты появятся для 154 тысяч человек.

Также стало известно, что на станциях "Тютчевская" и "Университет Дружбы Народов" появятся стихи поэта Федора Тютчева и художественные панно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.