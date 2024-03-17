17 марта, 17:30Новости
Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек
Сергей Собянин рассказал о строительстве двух станций Троицкой линии метро на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что станция "Тютчевская" практически готова – с ее открытием новые маршруты появятся для 154 тысяч человек.
Также стало известно, что на станциях "Тютчевская" и "Университет Дружбы Народов" появятся стихи поэта Федора Тютчева и художественные панно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.