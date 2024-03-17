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17 марта, 06:30

Новости

Завершилась реставрация особняка архитектора Шехтеля в центре Москвы – Собянин

Завершилась реставрация особняка архитектора Шехтеля в центре Москвы – Собянин

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Столичные реставраторы завершили работы в Ермолаевском переулке. Они приводили в порядок старинный особняк, построенный по проекту архитектора Федора Шехтеля. Фотографии опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Одна из уникальных деталей здания – водосточные трубы с воронками в виде готических элементов. Со временем скульптуры были утрачены, но специалисты сумели их воссоздать по архивным фотографиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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