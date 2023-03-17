Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Собянин рассказал, как столица поддерживает членов семей участников СВО

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

Собянин рассказал о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи

Новости часа: мужчина устроил поджог в подмосковном офисе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 23 тысяч участников СВО и их семей получили помощь от Москвы с октября 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин

Мобильные приложения подсанкционных банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из Google Play. Об исчезновении приложений рассказали пользователи.

Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнили успешно. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквыобществотехнологиигородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика