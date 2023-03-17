Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 23 тысяч участников СВО и их семей получили помощь от Москвы с октября 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин

Мобильные приложения подсанкционных банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из Google Play. Об исчезновении приложений рассказали пользователи.

Импортозамещение в городском хозяйстве Москвы выполнили успешно. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.