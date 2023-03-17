Собянин рассказал, как столица поддерживает членов семей участников СВО

С начала работы столичных центров поддержки участников СВО помощь получили более 23,5 тысячи человек. Это и сами военнослужащие, и их родные. О важной работе, которую ведет город, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Специальные пункты есть в разных районах Москвы, а недавно Единый центр поддержки открылся в Береговом проезде. Обратиться туда могут все категории военнослужащих, а также члены их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.