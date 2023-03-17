11:00Общество
Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%
Уровень безработицы в столице по итогам прошлого года составил 0,37%. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что Москва успешно преодолевает все трудности, несмотря на все вызовы последних лет. Более того, статистика трудоустройства продолжает улучшаться и в первые месяцы 2023 года, подчеркнул градоначальник.
Во многом этому способствует программа социальной поддержки. Найти интересные вакансии жителям помогает Городская служба занятости. В данный момент в базе насчитывается 400 тысяч предложений от работодателей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.