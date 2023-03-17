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Общество

Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

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Уровень безработицы в столице по итогам прошлого года составил 0,37%. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва успешно преодолевает все трудности, несмотря на все вызовы последних лет. Более того, статистика трудоустройства продолжает улучшаться и в первые месяцы 2023 года, подчеркнул градоначальник.

Во многом этому способствует программа социальной поддержки. Найти интересные вакансии жителям помогает Городская служба занятости. В данный момент в базе насчитывается 400 тысяч предложений от работодателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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