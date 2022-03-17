Сергей Собянин продлил сроки легализации перепланировок нежилых помещений в домах до 1 января 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит активно и методично разоблачать фейки о происходящем в настоящее время на Украине.

Представитель Кремля также прокомментировал идею уволить Аркадия Дворковича из "Сколково". Песков отметил, что вопрос продолжения работы менеджера будет зависеть от его личного решения.

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